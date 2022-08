Folgen für Firmen, Konsumenten und Anleger So verändert die Dollar-Rallye die Wirtschaftswelt

"Wir haben den Euro-Raum mittlerweile stark untergewichtet und bevorzugen Aktien und Anleihen in US-Dollar, Kanadischen Dollar, Schweizer Franken und britischem Pfund", sagt auch Frank Ringelstein, Geschäftsführer beim Vermögensverwalter Ringelstein & Partner in Essen. Das Gute daran: Erfüllt sich die Wechselkurserwartung, so streichen Anleger sogar Gewinne ein, wenn das eigentliche Asset eher mäßig performt.

Der Blick zurück belegt das, wie Marc Ospald vom Vermögensverwalter Habbel, Pohlig & Partner in Wiesbaden erläutert. Er verweist beispielsweise auf den Goldpreis, der – gemessen in Dollar – in den vergangenen zwölf Monaten eher enttäuschte. Kein Wunder: Bei allgemein steigenden Zinsen verliert Gold an Attraktivität. Zudem verteuert sich das in Dollar gehandelte Edelmetall automatisch für Käufer, die nicht in der US-Währung rechnen, wenn der Dollar steigt. Umgekehrt macht der Währungskurseffekt das Gold für hiesige Anleger aber attraktiv. "US-Investoren verbuchen seit Jahresanfang in Gold etwa minus 3 Prozent Wertverlust", sagt Ospald. "Hiesige Investoren dagegen einen Zuwachs von 9 Prozent in Euro." Ähnlich sei es bei US-Aktien, so der Investmentprofi. "Plus 12 Prozent im Vergleich zu Investoren aus den USA."