Und die Krise? Die Rezession? Nach wie vor gibt es viele Volkswirte, die einen heftigen Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland und anderswo in den kommenden Monaten erwarten. Das dürfte sich früher oder später auch auf die Geschäftsergebnisse der Konzerne sowie möglicherweise auf die Dividenden niederschlagen. An der Wall Street beispielsweise senken die Analysten bereits zusehends ihre Schätzungen für die Gewinne, die die Unternehmen in den kommenden Monaten erzielen werden. Auch in Europa zeigen sich erste Bremsspuren in den Gewinnen. Betroffen seien vor allem zyklische Unternehmen etwa aus den Segmenten Technologie und konsumnahe Dienstleistungen, stellte jüngst das Investmenthaus Bantleon fest.

Auch die Gewinnprognosen europäischer Unternehmen für das Jahr 2023 bröckeln bereits, so Bantleon-Portfoliomanager Johannes Maier. Momentan sei zwar noch ein Gewinnwachstum von mehr als 6 Prozent zu erwarten. Es sei jedoch "wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch die Unternehmensgewinne in Europa dem verschlechterten konjunkturellen Umfeld Tribut zollen müssen", so Maier.