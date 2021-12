Starke Nachfrage Deutsche kaufen Krügerrand wie im Wahn

Der Krügerrand ist die am meisten gehandelte Goldmünze der Welt - und ist in Deutschland besonders gefragt. Der Absatz boomt gerade in Krisenzeiten. Doch es gibt viele Einflussfaktoren, die den Goldpreis beeinflussen, warnt der Bankenverband.