Die Rekordmeldung kam für viele überraschend: Der deutsche Leitindex Dax hat in der vergangenen Woche ein Rekordhoch von rund 16.300 Punkten erreicht. Trotz des Krieges in der Ukraine und trotz diverser Krisen wie Inflation, US-Schuldenstreit, drohender Rezession und teurer Energie. Zugleich hat der scheinbar krisenresistente Dax mit einem Kursplus von 15 Prozent seit Jahresbeginn auch die US-Indizes Dow Jones (+1 Prozent) und S&P 500 (+9 Prozent) klar hinter sich gelassen. Was ist da los? Sollten Anleger jetzt noch einsteigen oder eher Gewinne mitnehmen, zumal auf die Rekordmeldung vom Freitag prompt ein Kurs-Rücksetzer folgte?

Der folgende Überblick zeigt die sechs Punkte, die Anlegerinnen und Anleger wissen sollten. Für die Outperformance des Dax gab es gute Gründe (1-4) – doch der Dax dürfte Mühe haben, sein aktuelles Niveau zu halten (5 und 6).

1. Rekordgewinne und Rekorddividenden

Die Rekordrallye überrascht nur auf den ersten Blick. Kurse am Aktienmarkt folgen in der Regel den Gewinnen der Unternehmen – und sowohl bei den operativen Gewinnen wie auch bei den ausgeschütteten Gewinnen (Dividenden) haben die Dax-Unternehmen im Jahr 2022 ein Rekordniveau erreicht.

Der operative Gewinn der 40 Dax-Unternehmen stieg 2022 um 3,4 Prozent auf die Rekordsumme von 171 Milliarden Euro, wie die Beratungsgesellschaft EY errechnet hat. Die Dividenden, die deutsche Aktiengesellschaften in diesem Jahr an ihre Aktionäre ausschütten, werden laut Berechnungen der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) um 9 Prozent auf das Rekordniveau von 75 Milliarden Euro steigen. Die Autobauer Volkswagen (22 Milliarden Euro), Mercedes-Benz (20 Milliarden) und BMW (14 Milliarden) führen das Gewinnranking im Dax an, gemeinsam mit Deutscher Telekom (15 Milliarden) und Allianz (14 Milliarden). Einige Konzerne wie BMW, Deutsche Post, Siemens, Telekom oder Airbus haben 2022 sogar den höchsten Gewinn ihrer gesamten Konzerngeschichte erzielt.