Gunter Greiner ist Head of Investments & Portfolio Management bei der Mainzer Investmentplattform WIWIN. Greiner hat mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich "Impact Investment". Das sind Investitionen, durch die eine messbare Verbesserung sozialer oder ökologischer Umstände erreicht wird. Seit Frühjahr 2021 ist er als Fondsmanager für den grünen Aktienfonds WIWIN just green impact verantwortlich, der laut seiner eigenen Zielsetzung ausschließlich in Unternehmen mit konsequenter ESG- und Impact-Strategie investiert.

Foto: WIWIN