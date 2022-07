Durch den Markteinbruch, den Kryptowährungen wie auch andere Risiko-Assets in den vergangenen Wochen erlebt haben, ist Celsius in Schieflage geraten. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, hatte das Unternehmen offenbar allzu riskant agiert, mit hohen Renditeversprechen an die Anleger und einer geringen Marge für Celsius selbst. Das wurde der Krypto-Firma offenbar zum Verhängnis.

Dabei kommt die Pleite nicht überraschend: Celsius hatte bereits vor einigen Wochen Auszahlungen an Anleger eingefroren. Davon waren auch Kunden des Berliner Start-ups Nuri betroffen, das Gelder an Celsius weitergeleitet hatte . Es ist zudem nicht die erste Insolvenz im Zuge des jüngsten Einbruchs am Krypto-Markt. Vor einer Woche meldete auch der Celsius-Konkurrent Voyager Digital Insolvenz an. Ein weiteres prominentes Beispiel ist der Hedgefonds Three Arrows Capital, der sich seit Anfang Juli ebenfalls in einem Insolvenzverfahren befindet. Allein durch die Schieflage dieses Milliardenfonds gerieten mehrere weitere Unternehmen am Krypto-Markt in Schwierigkeiten. Laut "WSJ" hatte Celsius Krypto-Werte im Volumen von 650 Millionen Dollar an Three Arrows verliehen und nicht zurückbekommen.