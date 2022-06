Wood glaubt weiter an ihre Strategie, trotz des Tech-Bebens. Dieses Mal sei alles anders als in der Dotcom-Krise 2000, hat sie neulich gesagt , die Umsätze ihrer Portfolio-Unternehmen wüchsen mit 50 Prozent. Wood hat immer betont, sie wähle die Aktien wegen ihrer langfristigen Potenziale, für sie zähle die Fünf-Jahres-Perspektive. Schaut man auf die vergangenen fünf Jahre, kann Woods Topfonds ein 40-Prozent-Plus verzeichnen. Allerdings: Der US-Börsenindex S&P 500 stieg in der gleichen Zeit um mehr als 60 Prozent. Woods Auswahl war also weniger gut, als wenn sie einfach auf alle großen Aktien gesetzt hätte.