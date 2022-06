Anders als in den USA müssen die Shortpositionen gegen börsennotierte Unternehmen in Europa veröffentlicht werden. Ein zentrales Register existiert zwar nicht, aber die nationalen Aufsichtsbehörden listen die einzelnen Positionen tagesaktuell auf; in Deutschland etwa auf der Internetseite des Bundesanzeigers . Um einen Überblick zu bekommen, gegen wen und mit wie hohem Einsatz sich Bridgewater in Stellung bringt, hat das manager magazin die nationalen Register analysiert und den Wert der jeweiligen Position errechnet.