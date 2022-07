Blue Bonds als nachhaltige Geldanlage

Wie schon beim Klimaschutz könnten auch hier die Kapitalmärkte eine treibende Rolle übernehmen, so die Idee: über so genannte "Blue Bonds". Durch das Umschwenken der großen Asset-Investoren sind in den vergangenen Jahren Unmengen Anlegergelder in nachhaltige Projekte geflossen. Über die neuen, blauen Finanzierungsinstrumente soll künftig Kapital auch in ozeanfreundliche Projekte fließen. Die Blue Bonds funktionieren dabei ähnlich wie übergeordnete Gruppe der schon etablierten Green Bonds: Banken, Unternehmen oder Städte geben Anleihen aus, um sich Geld zu leihen und dieses anschließend für Projekte wie nachhaltige Fischerei, Küstenschutz, nachhaltigen Tourismus oder den Schutz der Biodiversität zu verwenden. Anleger erhalten dafür Zinsen und können gleichzeitig von steigenden Kursen profitieren – so zumindest die Theorie.