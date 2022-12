Die Zahl der Rücknahmeanträge war in den vergangenen Wochen sprunghaft gestiegen, da Anleger darauf drängen, an ihr Geld zu kommen. Die Investoren sorgen sich über die langfristige Gesundheit des Gewerbeimmobilienmarktes. Blackstone hatte jüngst den Verkauf seiner Beteiligung an den Kasinos MGM Grand Las Vegas und Mandalay Bay Resort in Las Vegas für 1,27 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. An den Kasinos hielt Blackstone knapp 50 Prozent.