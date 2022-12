"Fink hat eindeutig politische Ambitionen", sagte Bluebell-Investor Bivona der Nachrichtenagentur Reuters. "Es gehört nicht zum Job eines CEO von Blackrock, die Energiepolitik zu diktieren." Blackrock müsse seine komplette ESG-Politik überarbeiten.

Die ESG-Hassfigur

Für Fink dürfte das ein eher überraschender Angriff sein. Fink gilt als einer der Verfechter der ESG-Kriterien . In seinen jährlichen Briefen an die Chefinnen und Chefs der Unternehmen, an denen Blackrock beteiligt ist, fordert er sie traditionell vehement ein. Er avancierte damit zu einer Hassfigur unter ESG-Kritikern. Der Silicon-Valley-Investor Peter Thiel (55) etwa stilisierte Fink wegen dessen ESG-Fokussierung gar als Hauptfeind des Kapitalismus. In den USA steigt auch politisch der Druck auf Fink. Ab Anfang Januar, wenn die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus übernehmen, können sie Anhörungen zu ESG abhalten und Aufsichtsbehörden zu einer genaueren Prüfung der entsprechenden Fonds zu drängen. Einige republikanisch regierte US-Bundesstaaten kündigten in den vergangenen Wochen bereits an, wegen Finks ESG-Ausrichtung ihr Geld von Blackrock abzuziehen, darunter Florida, Missouri und Louisiana. Sie werfen der Investmentfirma vor, Energieaktien zu boykottieren und Nachhaltigkeitsziele über die Rendite zu stellen.