Blackrock kündigte an, im laufenden Quartal für 375 Millionen Dollar Aktien zurückzukaufen. Die Dividende soll um 2,5 Prozent auf 5 Dollar je Aktie steigen. Die Aktie von Blackrock reagierte positiv auf die Ankündigung und kletterte in New York in der Spitze um rund 4 Prozent auf 693 Dollar.