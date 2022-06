Am härtesten erwischte es den einst größten Profiteur: Changpeng Zhao (44), den Gründer und CEO von Binance. Sein Vermögen, in der Spitze von Bloomberg mit 96 Milliarden Dollar berechnet, ist seit dem Peak um rund 90 Prozent geschrumpft. Zhao, vor kurzem noch elftreichster Mensch der Welt, findet sich mit geschätzt 10,2 Milliarden US-Dollar Vermögen nur noch auf Rang 190. Er selbst befeuerte die Unruhe an den Märkten sogar noch. Nachdem er immer wieder Ärger mit Finanzaufsehern in den USA und Europa hatte, die vor den Risiken bei Binance warnten, musste Zhao am Montag kurzzeitig die Auszahlungen von Bitcoin unterbrechen.