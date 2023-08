Hintergrund der Auseinandersetzung ist die Entscheidung von SEC-Chef Gary Gensler , Kryptowährungen in den USA künftig stärker zu reguliere. Kryptowährungen seien wie Wertpapiere zu behandeln und fielen damit auch unter die Kontrolle der SEC, so Gensler. Viele Anbieter der Kryptobranche hatten daraufhin argumentiert, dass die von Gensler geplante strenge Regulierung das Aus der Branche in den USA bedeuten würde. In Europa ist man mit der Regulierung von Kryptowährungen und Kryptoassets dagegen schon deutlich weiter, die EU sieht darin einen Wettbewerbsvorteil.