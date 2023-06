Irreführende Werbung Verbraucherschützer nehmen Krypto-Influencer ins Visier

Hintergrund der Beschwerde ist die Regulierung des Krypto-Geschehens in Europa, die deutlich weiter vorangeschritten ist als etwa in den USA – aber offenbar noch nicht weit genug. So hat die EU etwa den Regulierungsrahmen Mica verabschiedet, mit dem das gesamte Krypto-Geschäft unter die Kontrolle der Finanzaufsicht gebracht werden soll. In den USA fehlt bislang eine solche Regulierung, weshalb zwischen der Finanzaufsicht SEC und Plattformen wie Coinbase oder Binance weiterhin darüber gestritten wird, ob die Geschäfte auf den Plattformen überhaupt unter die Kontrolle der Börsenaufsicht fallen.