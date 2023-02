Markus Thielen von der Research-Firma Matrixport etwa erläutert gegenüber dem "Wall Street Journal" , welche Hinweise er vor diesem Hintergrund für das zunehmende Wirken institutioneller Investoren am Krypto-Markt sieht. So habe ein Großteil der Krypto-Rallye während der Handelszeiten an der Wall Street stattgefunden. Ebenso sei es zu besonders starken Kursgewinnen unmittelbar nach der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten gekommen. Solche Daten werden typischerweise von institutionellen Anlegern beobachtet und berücksichtigt, so Thielen.

"Wir sehen, dass Fonds deutlich aktiver sind als Privatanleger", sagt auch Edmond Goh, Handels-Chef der Plattform B2C2. Im vergangenen Jahr hätten Privatleute auf seiner Plattform 45 Prozent des Handels ausgemacht, so Goh. Dieses Jahr seien es bislang 34 Prozent.