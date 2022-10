Forscher rechnen vor Bitcoin-Gewinnung schadet zunehmend dem Klima

Wer auf der Suche nach einer nachhaltigen Geldanlage ist, ist beim Bitcoin falsch. Das Gewinnen der Kryptowährung wird Forschern zufolge immer energieintensiver. Oft wird das sogenannte Mining von Bitcoins mit dem Abbau von Gold verglichen. Doch laut einer neuen Studie ist das Schürfen der digitalen Münzen gemessen am Marktpreis eher so klimaschädlich wie die Gewinnung und Verarbeitung von Rohöl. Ein Forschungsteam um Benjamin Jones von der University of New Mexico in Albuquerque (USA) hat untersucht, wie hoch die durch Bitcoin-Mining verursachten Klimaschäden ausfallen und berichtet darüber im Fachmagazin «Scientific Reports».