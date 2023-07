Ein Gerichtsurteil in den USA und andere Ereignisse haben dafür gesorgt, dass viele Kryptowährungen nach längerer Seitwärtsbewegung am Freitag auf neue Jahreshöchststände gestiegen sind. So erreicht der Bitcoin als bedeutendste Kryptowährung über Nacht den höchsten Preis seit Juni 2022. Der Bitcoin stieg auf der Börse Bitstamp auf bis zu 31.818 Dollar. Er ist in diesem Jahr bisher um mehr als 90 Prozent gestiegen und hat in einem Monat fast 30 Prozent zugelegt. Der zweitgrößte Token Ether verzeichnete sein bestes Ergebnis seit März, und Ripple, das nach einem Urteil eines US-Richters legal an öffentlichen Kryptobörsen verkauft werden darf, stieg um 73 Prozent.