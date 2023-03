Laut US-Medien wie CNBC könnte die Klage nur der erste Schritt von weiteren gegen Binance sein und habe das Potenzial, den Betrieb der weltgrößten Kryptobörse zu verändern.

Binance habe gezielt versucht, CFTC-Regulierungen zu umgehen, heißt es in der Klage der Finanzaufsicht. Dies sei etwa geschehen, indem gewisse Geschäftsaktivitäten aus den USA heraus verlagert worden seien. Die Klageschrift bietet laut einem Bericht von "The Information " den bisher detailliertesten Einblick in das Innenleben von Binance. So gibt sie unter anderem Aufschluss darüber, wie viel Geld das Unternehmen mit dem Derivatehandel verdient. Zudem zeigt sie auf, wie Binance US-Kunden dazu drängte, virtuelle private Netzwerke (VPN) und Briefkastenfirmen zu nutzen, um Zugang zur internationalen Börse zu erhalten. Und sie gibt Einblicke, wie Binance an seiner eigenen Börse handelt.