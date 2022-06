Seit vergangenem Freitag ist der Bitcoin-Kurs dramatisch eingebrochen. Er gab um rund ein Fünftel nach. Hatte der gesamte Kryptomarkt im vergangenen November noch ein Volumen von rund 3,2 Billionen Dollar, waren es am Montag nicht mal mehr ein Drittel davon.

Zhao kündigte am Montag weitere Informationen an. In seinem Tweet schrieb er: "Die Gelder sind SAFU." Die Abkürzung bedeutet: "secure asset fund for users". Sie würden also von dem Fonds gedeckt, den das Unternehmen 2018 zum Schutz der Anleger eingerichtet hat.