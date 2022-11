Anders als der klassische Aktien- oder Rohstoff-Handel steckt die Regulierung dieser Plattformen noch in den Kinderschuhen. Brüssel plant nun eine EU-weite Regulierung der Branche per sogenannter MiCA-Verordnung. Das manager magazin liefert alle Infos, die Anleger dazu haben sollten.

Kundengelder in Milliardenhöhe offenbar verschwunden

FTX hatte am Freitag in den USA Gläubigerschutz beantragt. Insidern zufolge soll mindestens eine Milliarde Dollar an Kundengeldern verschwunden sein. Gegen die Krypto-Börse und den inzwischen zurückgetretenen Firmenchef Sam Bankman-Fried (30) laufen auf den Bahamas Ermittlungen wegen möglicher Veruntreuung von Kundengeldern. Bankman-Fried widersprach Berichten, er habe "heimlich" zehn Milliarden Dollar an Kundengeldern von FTX zu seinem eigenen Handelsunternehmen Alameda transferiert. Es habe sich nicht um eine heimliche Transaktion gehandelt. Es habe jedoch Missverständnisse bei der Verbuchung gegeben, erklärte er in einer Textnachricht an die Nachrichtenagentur Reuters.