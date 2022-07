Wenn Microsoft-Gründer Bill Gates (66) 20 Milliarden Dollar an die Bill & Melinda Gates Stiftung überweist, dann könnte einem das sprichwörtliche Bild von der linken und der rechten Tasche in den Sinn kommen. Doch weit gefehlt: "Mit Blick auf die Zukunft plane ich, mein gesamtes Vermögen der Stiftung zukommen zu lassen, abgesehen von dem, was ich für mich und meine Familie ausgebe", schreibt Gates in einem Blogbeitrag , in dem er ankündigt, das Geld auf einen Schlag in diesem Monat zu überweisen.