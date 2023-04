Die Familie Arnault besaß Ende vergangenen Jahres 48,2 Prozent der Anteile an LVMH, hielt aber mehr als die Hälfte der Stimmrechte. Die Marktkapitalisierung des Luxusgüter-Riesen betrug am Mittwoch rund 428 Milliarden Euro. Arnault, ursprünglich Immobilienunternehmer, hatte in den 1980er-Jahren das berühmte französische Modehaus Dior aus der Insolvenz herausgekauft und nutzte es, um eine Beteiligung an LVMH zu erwerben und diese in den Folgejahren kontinuierlich auszubauen.