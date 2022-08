Krypto-Krise Berliner Fintech Nuri pleite, Coinbase macht Milliardenverlust

Die Krise am Markt für Kryptowährungen zieht weitere Unternehmen in Mitleidenschaft. So musste das Berliner Fintech Nuri Insolvenz anmelden. Die US-Kryptobörse Coinbase rutschte tief in die roten Zahlen.