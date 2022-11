Ansonsten hat Berkshire im abgelaufenen dritten Quartal nur wenige und zumeist kleine Veränderungen im Anlageportfolio vorgenommen. So erwarb die Investmentgesellschaft eigenen Angaben zufolge Aktien im Wert von 13 Millionen Dollar an der Investmentbank Jefferies und kaufte für 300 Millionen Dollar den Baustoffhersteller Louisiana-Pacific. Zugleich habe Buffett seine Investitionen in die großen Ölkonzerne Chevron und Occidental sowie in das Medienunternehmen Paramount Global erhöht. Umgekehrt reduzierte Berkshire im dritten Quartal seine Anteile unter anderem an den Banken US Bancorp und BNY Mellon sowie dem Automobilhersteller General Motors.