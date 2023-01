Selbst der massive Stellenabbau, den die Branche in den vergangenen Monaten angekündigt hat, ist für den Anlageexperten kein Grund zur Sorge. "Die Unternehmen bauen zum Großteil Überkapazitäten ab, die sie während der Corona-Pandemie aufgebaut haben." Die Unternehmenslenker betonten bisher, dass das Kerngeschäft oder die Wachstumsfelder kaum oder gar nicht betroffen seien.

Nicht zu vergessen: Es gab sogar positive Ausreißer. Der Autobauer Tesla etwa meldete in der vergangenen Woche ein Rekordergebnis und schickte die lange Zeit gebeutelte Aktie damit auf Höhenflug.

Die Lehren für Deutschland

Als Richtschnur für die hiesige Börse taugt der Blick auf die Wall Street nur bedingt. Schließlich ist der US-Aktienmarkt in den vergangenen Monaten längst nicht so stark gestiegen wie der europäische.

Was steht also in der Berichtssaison hierzulande bevor? Anlageprofis äußern sich angesichts der unsicheren Wirtschaftslage zurückhaltend. Viele von ihnen sehen angesichts der stark gestiegenen Aktienkurse hohe Kursrisiken. Der Markt sei nicht gerade günstig bewertet, sagt etwa Burkhard Weiss, Managing Partner bei Rhein Asset Management in Düsseldorf. Der Kostendruck und die Zinslast würden dazu führen, dass sich "in dieser Berichtssaison die Spreu vom Weizen trennt", meint Georgios Passameras von der GAP Vermögensverwaltung in Köln. Und Rainer Göritz von B&K Vermögen, ebenfalls in Köln, rechnet "nach dem sehr freundlichen Jahresauftakt im Laufe der Berichtssaison wieder mit einer deutlich höheren Volatilität".

Die gute Nachricht ist allerdings: Ein wenig Schonfrist bleibt Investorinnen und Investoren hierzulande wohl noch. Die ersten Dax-Konzerne legen ihre Geschäftsergebnisse zwar bereits in diesen Tagen vor. Entscheidend wird es nach Angaben des DZ-Bank-Experten Streibel für den Dax aber erst Mitte Februar. "Der Kursaufschwung der vergangenen Monate wurde vor allem von zyklischen Werten getragen", sagt er. "Also von Unternehmen wie Siemens, Allianz, Bayer, BASF, Telekom, Airbus, Mercedes." Erst wenn diese Konzerne ihre Geschäftsergebnisse und Ausblicke veröffentlichen, so Streibel, wird sich zeigen, ob die Kursanstiege der vergangenen Wochen Bestand haben werden – oder nicht.

Wann die Dax-Konzerne ihre Zahlen für 2022 veröffentlichen:

SAP und Sartorius haben ihre Bilanzen bereits am 26. Januar vorgelegt.

Deutsche Bank: 2. Februar

Infineon: 2. Februar (Ergebnisse 1. Geschäftsquartal 2023)

Siemens Healthineers: 2. Februar (Ergebnisse 1. Geschäftsquartal 2023)

Linde: 7. Februar

Qiagen: 7. Februar

Siemens Energy: 7. Februar (Ergebnisse 1. Geschäftsquartal 2023)

Deutsche Börse: 8. Februar

Siemens: 9. Februar (Ergebnisse 1. Geschäftsquartal 2023)

MTU: 14. Februar

Airbus: 16. Februar

Allianz: 17. Februar

Mercedes-Benz: 17. Februar

Fresenius: 22. Februar

Fresenius Medical Care: 22. Februar

Deutsche Telekom: 23. Februar

HeidelbergCement: 23. Februar

Munich Re: 23. Februar

BASF: 24. Februar

Bayer: 28. Februar

Beiersdorf: 1. März

Covestro: 2. März

Merck: 2. März

Henkel: 7. März

Zalando: 7. März

Adidas: 8. März

Brenntag: 8. März

Continental: 8. März

Symrise: 8. März

Deutsche Post: 9. März

Hannover Rück: 9. März

Daimler Truck: 10. März

Porsche: 13. März

Volkswagen: 14. März

BMW: 15. März

Eon: 15. März

Vonovia: 17. März

RWE: 21. März

Porsche Automobil Holding: 23. März