Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) zieht nach dem Hedgefonds-Skandal in den USA bei der Allianz offenbar die Daumenschrauben an. Die Behörde habe den Versicherer dazu aufgefordert, seine internen Kontroll-Mechanismen zu verbessern und die Verantwortlichkeiten klarer zu regeln, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. "Es liegt auf der Hand, dass es daraus Konsequenzen geben muss", sagte der Insider. Die Bafin habe der Allianz eine Frist gesetzt, die Forderungen umzusetzen.