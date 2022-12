Vereinbart wurde auch, in einem ersten Schritt zehn Milliarden Euro an die gesetzliche Rentenversicherung als Kapitalstock für den Fonds zu zahlen. Diese Summe ist im Haushalt für 2023 eingeplant. Diesen Betrag bezeichnete Lindner im "Tagesspiegel" als "Grundstein für den Einstieg in eine Kapitaldeckung im Rentensystem".