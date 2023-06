Welche Faktoren sind es, die die Investmententscheidungen privater Anleger bestimmen? Allgemein gelten vor allem zwei Einflussgrößen als bedeutsam: Die Risikobereitschaft einer Person sowie deren Erwartung an zukünftige Entwicklungen. "Wer das Risiko meidet, hält sich in der Regel auch vom Aktienmarkt fern und greift womöglich zu Anleihen oder anderen festverzinslichen Optionen", erläutert Cameron Peng, Assistenzprofessor für Finanzen an der London School of Economics. "Risikofreudige Personen dagegen kaufen eher Aktien." Ähnlich simpel sei es mit der Erwartungshaltung, so Peng: "Glaube ich an einen steigenden Markt, investiere ich in Aktien. Erwarte ich steigende Immobilienpreise, kaufe ich Immobilien, ganz einfach."