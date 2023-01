In den vergangenen 20 Jahren wurden am deutschen Aktienmarkt über Dividenden. Kursgewinne und Aktienrückkäufe 1,7 Billionen Euro an Wert erzielt. Das zeigt eine Studie des Flossbach von Storch Research Institute, einer Denkfabrik des gleichnamigen Kölner Vermögensverwalters mit rund 70 Milliarden Euro verwaltetem Kundengeld. Der Großteil der für Anleger geschaffenen Werte entfiel dabei allerdings nur auf wenige Titel. Der Studie zufolge standen zwölf Aktien für die Hälfte des geschaffenen Gesamtwertes. Viele andere deutsche Aktien dagegen brachten Anlegern seit Januar 2003 unter dem Strich kein Geld.