Aktionärsboom durch Onlinebroker Die neue Trading-Republik Deutschland – und ihre Spielregeln

In der Corona-Krise haben Hunderttausende erstmals an der Börse investiert. Zinsflaute, Techaktien-Rallye und radikal einfache Smartphonebroker wie Trade Republic locken sie an. Doch Gier und Herdentrieb verhindern oft den sinnvollen Vermögensaufbau.