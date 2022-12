Wer die Kaufkraft seines Geldes erhalten will, wird also ins Risiko gezwungen. Er oder sie muss nach Geldanlagen suchen, die mehr Zinsen bringen als ein Sparkonto, die aber auch entsprechende Risiken mit sich bringen. Das kann eine Immobilie sein, die dann entsprechende Mieterträge bringen soll. Oder eine Aktie, also der Anteil an einem Unternehmen. Ein an der Börse notiertes Unternehmen beteiligt seine Aktionäre in der Regel an seinen jährlichen Gewinnen und schüttet diesen Anteil in Form einer Dividende an die Aktionäre aus. Daher heißen Aktien auch Dividendenpapier. Besitzt ein Anleger Aktien eines Unternehmens, das regelmäßig hohe Dividenden zahlt, dann kann diese Dividendenrendite die Verzinsung auf einem Sparkonto in der Regel deutlich übersteigen. Der Preis dafür ist ein gewisses Risiko: Geht das Unternehmen pleite, werden auch die Aktien wertlos.

3. Wie funktioniert langfristige Geldanlage?

Um diese Frage zu beantworten, kann man unzählige Regalmeter Fachliteratur studieren. Oder man macht es sich einfach und vertraut auf wenige Grundregeln, die schon vielen Anlegern geholfen haben.

1) Zeit schlägt Zeitpunkt. Wer mit Aktien langfristig ein kleines Vermögen ansparen will, beginnt damit möglichst frühzeitig und kauft via Sparplan, investiert also monatlich eine feste Summe. Zum Kauf empfiehlt sich ein möglichst breit gestreuter ETF, zum Beispiel auf den Welt-Index MSCI World. Wichtig ist, dass die Verwaltungskosten dieses ETF möglichst niedrig sind. Wer das Kunststück schafft, über einen Zeitraum von 10, 20 oder 30 Jahren stur in diesen Sparplan zu investieren, der hat sehr gute Chancen, damit ein Vermögen aufzubauen. Das klingt extrem langweilig. Ist es auch. Aber es ist auch extrem effektiv.