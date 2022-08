Sorge vor Pipeline-Pause Europas Gaspreis springt auf Rekordhoch

Seit Jahresbeginn haben sich die Gaspreise in Europa mehr als verdreifacht. Ein Ende ist Experten zufolge noch nicht in Sicht. Im Oktober dürften die Gaspreise einen weiteren Sprung nach oben machen, wenn in Deutschland von vielen Versorgern erstmals die Gas-Umlage erhoben werde, sagte Commerzbank-Ökonom Christoph Weil.