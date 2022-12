Die beteiligten Institute bekommen die Deal-Flaute deutlich zu spüren: Die zehn größten Investmentbanken nahmen nach vorläufigen Daten des Anbieters Dealogic im Jahr 2022 mit Fusionen und Übernahmen 31,8 Milliarden Dollar ein, berichtet "Financial News" . Das sind rund 34 Milliarden Dollar weniger als im Rekordjahr 2021.

Am härtesten unter den Investmentbanken hat es dem Bericht zufolge die Schweizer Credit Suisse erwischt, deren Einnahmen in diesem Sektor um fast 60 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar einbrachen. Die krisengeplagte Schweizer Großbank hatte erst Ende November für das vierte Quartal 2022 einen Milliardenverlust angekündigt – und damit den fünften Quartalsverlust in Folge. Im Zuge ihres Sanierungsplans will die Credit Suisse nun bis 2025 rund 9000 Stellen abbauen.