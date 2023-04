Die First Republic Bank hat Experten und Analysten zuvor mit einer schlechten Nachricht überrascht: Ihre Kunden haben in großem Stil Geld bei dem US-Institut abgezogen. Um 41 Prozent brachen die Einlagen im ersten Quartal ein, teilte die Bank am Montag mit. Am Dienstag folgte dann die Reaktion an der Börse: Die Aktie der angeschlagenen Regionalbank verlor mehr als 49 Prozent ihres Werts. First Republic will im laufenden Quartal 20 bis 25 Prozent der Stellen streichen. Der Reingewinn der kriselnden Bank ging dank gestiegener Zinsen allerdings weniger stark zurück als befürchtet und lag bei 1,23 Dollar je Aktie.