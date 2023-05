Wacklige Banken

Ein Teil der Turbulenzen im Bankensektor ist auf die aggressiven Zinserhöhungen der Fed zurückzuführen. Mit der First Republic Bank ist ein weiteres strauchelndes US-Geldhaus am Ende. Am Montag wurde bekannt, dass der Branchenführer JP Morgan Chase die in Schieflage geratene Bank in einer staatlich koordinierten Rettungsaktion übernimmt. Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im März hatte es zunächst so ausgesehen, als seien die Turbulenzen überwunden.