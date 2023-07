"Sollte sich herausstellen, dass die Inflation anhaltender ist als erwartet", warnt die BIZ, "sodass die Zentralbanken die Geldpolitik stärker oder länger straffen müssen, werden Risiken für die Finanzstabilität entstehen." Das ist vorsichtig formuliert. Doch die BIZ hat schon mal durchgerechnet, was im Fall eines weiteren Zinsanstiegs um noch mal 2 Prozentpunkte geschehen würde. In der Konsequenz würden etwa die Immobilienpreise bis 2027 im Schnitt um ein Drittel sinken, verglichen mit ihren Höchstständen von 2021. Parallel dazu würde der Schuldendienst der Privatwirtschaft empfindlich steigen. Das Crash-Risiko würde unter diesen Bedingungen deutlich steigen.

Entscheidend wird deshalb sein, ob die Preissteigerungsraten weiter abflauen, sodass die Notenbanken etwas Entspannung einkehren lassen können. Wie also steht’s um die Inflation?

Potenzielle Preistreiber

Wahr ist: Die allgemeinen Preissteigerungsraten sind stark gefallen. In den USA haben die Verbraucherpreise zuletzt noch mit einer Jahresrate von 3 Prozent zugelegt. In der Eurozone liegt der Vergleichswert bei 5,5 Prozent. Diese Verlangsamung ist vor allem auf die Energie- und sonstigen Rohstoffpreise zurückzuführen. Auch die Lieferkettenprobleme, Spätfolgen der Corona-Pandemie, die voriges Jahr noch für Engpässe und Preissprünge in der Industrie sorgten, sind weitgehend verschwunden.

Es ist nur so: Die "Kernrate" der Inflation (ohne Energie und Nahrungsmittel) hält sich hartnäckig – beiderseits des Atlantiks liegen die Steigerungsraten nach wie vor bei 5 Prozent. Und während in den USA der Trend rückläufig ist, ist davon in Europa wenig zu sehen. (Freitag veröffentlicht das Statistische Bundesamt eine neue Schätzung.) Potenzielle Preistreiber gibt es einige: Personal ist knapp. Dienstleistungen werden teurer. Die Löhne werden weiter steigen, um mit Verzögerung zumindest einen Teil des inflationsbedingten Kaufkraftverlusts aufzuholen.