Er sei überzeugt, dass die EZB sich bereits nahe oder sehr nahe am Zinsgipfel befinde, sagte Villeroy. "Wir sind jedoch noch weit von dem Punkt entfernt, an dem wir eine Senkung in Betracht ziehen könnten", merkte er an. Laut seinem Ratskollegen Knot wird es nächste Woche eine enge Entscheidung sein, wie er der Agentur Bloomberg in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview sagte. "Wir haben die Feinabstimmungsphase des Straffungszyklus erreicht", sagte Knot. Eine weitere Anhebung sei immer noch eine Möglichkeit, aber keine sichere Sache.