Vor Zinsentscheid Hohe Inflation setzt EZB-Chefin Lagarde unter Druck

Christine Lagarde und ihr Team entscheiden heute über die weitere Zinspolitik in der Eurozone. Steigende Zinsen in den USA sowie die hohe Inflation hierzulande erhöhen den Druck, auch in Europa die Zinswende einzuleiten. Doch die Notenbank hat ein Problem.