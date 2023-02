Die Europäische Zentralbank (EZB) will laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde am Zinserhöhungskurs im Kampf gegen die hohe Inflation festhalten. Der Preisdruck sei nach wie vor stark, und die Kerninflation, in der die schwankungsreichen Preise für Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak ausgeklammert sind, sei immer noch hoch, sagte Lagarde am Mittwochabend im Europa-Parlament in Straßburg. "Angesichts des zugrundeliegenden Inflationsdrucks haben wir vor, die Zinssätze auf unserer nächsten Sitzung im März um weitere 50 Basispunkte zu erhöhen, und wir werden dann den weiteren Kurs unserer Geldpolitik bewerten," führte sie aus. Die nächste Zinssitzung der Währungshüter ist für den 16. März geplant.