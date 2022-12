Leitzins steigt weiter EZB beschließt vierte Zinserhöhung

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Kampf gegen die ausufernde Inflation die vierte Zinserhöhung in Folge beschlossen. Der Leitzins in der Eurozone steigt auf 2,5 Prozent. Die Notenbank hebt die Zinsen damit nicht mehr ganz so stark an wie zuletzt.