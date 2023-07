Laut der Studie wird das Kreditwachstum in Deutschland 2023 voraussichtlich auf 2,8 Prozent absacken nach 6,9 Prozent 2022. Für 2024 sei sogar nur noch ein Plus von 0,3 Prozent zu erwarten. In der gesamten Eurozone werde das Kreditvolumen in diesem Jahr lediglich um 2,1 Prozent zulegen nach 5 Prozent 2022. Für 2024 sei mit einem Plus von 1,7 Prozent zu rechnen. Der Studie zufolge wird 2025 aber das Wachstum wieder zulegen. Für Deutschland werde dann ein Plus von 3 Prozent erwartet – in der Eurozone ein Anstieg um 3,3 Prozent.