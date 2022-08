Ex-Deutsche-Bank-Manager Anshu Jain ist tot

Nach drei Jahren an der Vorstandsspitze verließ er den Konzern 2015 nach heftiger Aktionärskritik an der Konzernführung. Jain und Fitschen standen nach wenigen Jahren wegen zahlreicher Skandale, teils in Verbindung mit hohen Strafzahlungen, stark unter Druck; Investoren entzogen ihnen das Vertrauen. Beide entschieden sich dann selbst zum Rückzug. Nachfolger von Jain und dann alleiniger Deutsche-Bank-Chef ab 2016 wurde damals der Brite John Cryan (61).