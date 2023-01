Hinter den Kulissen: EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach der Verleihung der Ehrendoktorwürde in London Mitte Juni 2022. Es ist der Tag, an dem sie eine wichtige Bewährungsprobe besteht und Turbulenzen an den Finanzmärkten abwendet – mit Worten. Wie einst ihr Vorgänger Draghi.

Foto: Hollie Adams / Bloomberg