Die Europäische Zentralbank (EZB) steht nach ihrer im Juli eingeleiteten Zinswende wegen der Rekordinflation vor ihrer nächsten großen Zinserhöhung. An den Börsen wurde zuletzt spekuliert, ob die Währungshüter um Notenbankchefin Christine Lagarde (66) am heutigen Donnerstag im Kampf gegen die ausufernde Teuerung sogar einen bislang unvorstellbaren Jumbo-Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten beschließen werden. Eine so starke Zinsanhebung hat es, seit in der Währungsunion mit Euro bezahlt wird, noch nie gegeben. Eine Erhöhung um 0,50 Prozentpunkte gilt unter Volkswirten als Mindestschritt. Aktuell liegt der Leitzins im Euroraum bei 0,50 Prozent. Die Zinsentscheidung wird gegen 14.15 Uhr erwartet.