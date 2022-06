Hintergrund des Sinneswandels – noch zum Jahreswechsel hatte Lagarde Zinserhöhungen im laufenden Jahr als "sehr unwahrscheinlich" bezeichnet – ist die durch den Ukraine-Krieg zusätzlich angefachte Inflation. Diese war im Euroraum zuletzt auf den Rekordwert von 8,1 Prozent gestiegen. Sie lag damit rund viermal so hoch wie das mittelfristige Preisziel der Notenbank von 2 Prozent. Erschwerend kommt hinzu, dass die EZB vielen anderen Notenbanken wie der US-Notenbank Fed in der geldpolitischen Straffung hinterherhinkt und dafür einiges an Kritik einstecken muss.