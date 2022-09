"Proof of Stake" Methode verspricht Energie-Ersparnis von 99 Prozent

Die Entwickler von "The Merge" versprechen sich durch die Umstellung der Verifizierung von Transaktionen auf die "Proof-of-Stake"-Methode eine Energie-Ersparnis von 99 Prozent. Künftig werden Abgleich und Verschlüsselung automatisch an denjenigen "Schürfer" übertragen, der zum jeweiligen Zeitpunkt das größte Ethereum-Guthaben vorweisen kann. Für die Bereitstellung der notwendigen Rechen-Power wird er in der Cyber-Devise entlohnt. Bei Bitcoin und den meisten anderen Kryptowährungen erhält nur derjenige Schürfer den Zuschlag, der unter Hunderten oder gar Tausenden Konkurrenten die notwendigen Berechnungen als erster abschließt. Alle anderen haben ihre Hochleistungsrechner umsonst angeworfen. Diese Methode heißt "Proof-of-Work".