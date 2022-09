Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgiewa (69), nimmt China und andere große Gläubiger für die wachsenden Schuldenprobleme von Schwellenländern und Ländern mit niedrigem Einkommen in die Pflicht. "Meine Botschaft an die großen Gläubiger, an China und den privaten Sektor lautet: Je größer Ihr Anteil ist, desto größer ist auch Ihre Verantwortung", sagte Georgiewa am Dienstag auf einer Veranstaltung des Centers for Global Development.