Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte im Frühjahr versucht, im Rahmen einer Energiepartnerschaft Flüssigerdgas aus Katar zu ergattern, war dort aber abgeblitzt. Da Katar auf Langfristverträge setzt und den Kunden zudem den Weiterverkauf des LNG verbietet, war man zu keiner Einigung gekommen. Die deutsche Energiewende passt nicht zu dem Interesse der Katarer, so lange wie irgend möglich Profit aus fossilen Energien zu schlagen.

Stattdessen kauft Deutschland das LNG nun überwiegend aus den USA ein. Doch auch diese Variante ist teurer als zunächst geplant: Die Anschaffung und der Unterhalt schwimmender Flüssigerdgas-Terminals kosten Deutschland mindestens dreieinhalb Milliarden Euro mehr als bislang berechnet. Der Gesamtbedarf hat sich 2022 auf rund 6,56 Milliarden Euro an Haushaltsmitteln erhöht, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Montag in Berlin bestätigte. Hinzu kämen weitere Haushaltsmittel im Jahr 2023.