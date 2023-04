Die Preise für Gas und Strom für Verbraucher in Deutschland sind im zweiten Halbjahr 2022 noch einmal stark gestiegen. Für private Haushalte kletterte der Gaspreis im Vergleich zur ersten Jahreshälfte durchschnittlich um 16,2 Prozent auf 9,34 Cent pro Kilowattstunde, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit . Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legten die Gaspreise gar um 36,7 Prozent zu.